Белорусские эксперты начали применять комплекс для считывания данных из электронных систем авто

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты-автотехники Беларуси начали использовать программно-аппаратный комплекс, который способен извлекать подробную информацию о ДТП, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете судебных экспертиз.
Увеличение количества транспортных средств приводит к росту дорожно-транспортных происшествий. Возрастает число материалов, поступающих в ГКСЭ, по которым проводятся автотехнические экспертизы. Основной задачей является их качественное выполнение в кратчайшие сроки, что возможно благодаря оснащению экспертов передовым оборудованием.
"В самолетах есть так называемый черный ящик, который при авариях помогает расследовать причины катастрофы. Подобное устройство также присутствует в автомобилях. Под "черным ящиком" понимается функция записи информации, связанной со столкновениями либо резкими изменениями скорости движения автомобиля", - отметили в ГКСЭ.
Оборудование, которое начали использовать белорусские эксперты, позволяет извлекать и визуализировать подробную информацию, связанную со столкновением или иными видами ДТП. Не являясь измерительным оборудованием, оно схоже по принципу работы с автомобильным диагностическим сканером и предназначено для считывания/импорта данных из электронных блоков систем автомобиля.
За непродолжительное время эксплуатации комплекс дал свои первые результаты. Его применение позволило получить данные о событиях дорожно-транспортных происшествий. В их число входят скорость движения, усилие нажатия педали акселератора, обороты двигателя, процент открытия дроссельной заслонки, давление тормозной жидкости в тормозной системе, величина ускорения/замедления, угол поворота руля, состояние системы ABS, коробки передач и прочих систем.
Полученные данные были положены в основу экспертных исследований, связанных с установлением обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, с определением технической возможности у водителя автомобиля предотвращения ДТП, оценки соответствия его действий применительно к Правилам дорожного движения и установления причинно-следственной связи с ДТП.-0-
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