Белорусские электромобили участвуют в марафоне "Ралли мира"

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские электромобили сегодня стали неофициальными участниками международного электромобильного марафона "Ралли мира" на Кубок Андрея Нагеля. Они отправились по дорогам Беларуси с номерами марафона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши соревнования состоят из 30 этапов. Три из них - на территории Беларуси: Брест - Мир, Мир - Минск, Минск - Гомель. Наша гонка направлена на образовательные цели. Для нас очень важна безопасность, все должно быть по правилам дорожного движения", - сказал главный организатор марафона, почетный консул Монако в Эстонии, вице-президент Национального олимпийского комитета Эстонии, двукратный медалист Олимпийских игр в метании молота Юрий Тамм.

Участники марафона отметили хорошую инфраструктуру для зарядки электромобилей в Беларуси. "Мы договорились, что в следующем году обязательно приедем в Беларусь снова, встретимся с учеными. У вас очень хорошие идеи по развитию электротранспорта", - добавил Юрий Тамм.

Марафон "Ралли мира" стартовал 27 мая в Монте-Карло (Монако). Маршрут гонки - 4,3 тыс. км по территориям различных государств: Монако - Франция - Италия - Сан-Марино - Хорватия - Венгрия - Словакия - Польша - Беларусь - Россия. Конечной точкой марафона станет Санкт-Петербург, куда участники соревнований прибудут 6 июня.

ФОТОФАКТ: Брест принял участников Электромобильного марафона на Кубок Андрея Нагеля Ралли стартовало 27 мая в Монте-Карло (Монако). Позади у претендентов на победу остались 8 европейских государств и 2400 км.

Гонщики пересекли белорусско-польскую границу 2 июня и прибыли в Минск 3 июня. Сегодня их встретили на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН. Зарубежные гости ознакомились с выставкой электротранспорта белорусского производства - электробусами, электромобилями, электросамокатами, а также с направлениями научной деятельности института, его материально-технической базой.

Миссия электромобильного марафона "Ралли мира" - обратить внимание европейской и мировой общественности на проблемы защиты окружающей среды, популяризировать транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, а также способствовать развитию инфраструктуры по обслуживанию электромобилей в Европе.-0-