Белорусские энергетики победили на международных соревнованиях в Казахстане

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские энергетики стали победителями XVI Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ - бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 10/0,4кВ в Казахстане, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

Фото «Гродноэнерго»

Бригада Щучинского РЭС филиала "Гродненские электрические сети" РУП "Гродноэнерго", представлявшая белорусскую энергосистему, продемонстрировала отличные результаты на пяти этапах соревнований из семи: на одном она заняла первое место, на двух - второе, еще на двух этапах - третье.

В соревнованиях на учебно-тренировочном полигоне АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" участвовали представители Беларуси, Грузии, Узбекистана, Таджикистана, России, Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана.-0-