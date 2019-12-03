Белорусские и американские военные обсудили состояние и перспективы взаимодействия

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3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Беларуси и США обсудили состояние и перспективы взаимодействия, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

"Сегодня состоялась встреча представителей оборонных ведомств Республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности", - проинформировали в министерстве.

Представители оборонных ведомств также обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере.-0-