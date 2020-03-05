Белорусские и британские военные обменяются опытом тактической и инженерной подготовки

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и британские военные обменяются опытом в выполнении элементов тактической и инженерной подготовки во время белорусско-британской тренировки, которая проходит на полигоне 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

Белорусские миротворцы продемонстрировали британским коллегам эвакуацию раненых, огневую подготовку. "В ближайшие дни участники обменяются опытом в выполнении элементов тактической и инженерной подготовки", - проинформировали в ведомстве. На заключительном этапе совместной тренировки пройдет комплексное занятие.

"Нам очень приятно работать вместе с коллегами из Беларуси. Не сомневаюсь, что обе наши стороны почерпнут для себя много нового. Важно, чтобы было взаимопонимание в сфере миротворчества. Приятно и то, что белорусы принимают участие в проводимых в нашей стране соревнованиях Cambrian Patrol и всегда показывают только высокие результаты. Это говорит об их высоком уровне подготовки", - сказал атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Беларуси подполковник Тимофи Уайт-Бойкот, слова которого приводит информагентство "Ваяр".

Как сообщалось, совместная белорусско-британская тренировка "Зимний партизан" началась 2 марта на полигоне 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады Лосвидо. Мероприятие проходит на двусторонней основе согласно взаимодействию по вопросам подготовки миротворческого персонала. Это особенно актуально с точки зрения планируемого расширения участия Беларуси в миротворческой деятельности ООН. Тренировка не является частью каких-либо многосторонних учений. Подобные мероприятия с британской стороной проводятся регулярно с 2018 года на территории обеих стран.

В совместной тренировке принимают участие 28 военнослужащих 42 батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Белорусскую сторону представляет миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.-0-