Белорусские и французские военные 28 марта обсудят вопросы сотрудничества

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Франции по вопросам сотрудничества в области контроля над вооружениями пройдет в Минске 28 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
На встрече планируется обсудить вопросы реализации международных договоров в области контроля над вооружениями в 2019 году. Также в планах согласование мероприятий двустороннего сотрудничества на 2020 год.-0-
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