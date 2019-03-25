Белорусские и французские военные 28 марта обсудят вопросы сотрудничества

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Франции по вопросам сотрудничества в области контроля над вооружениями пройдет в Минске 28 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

На встрече планируется обсудить вопросы реализации международных договоров в области контроля над вооружениями в 2019 году. Также в планах согласование мероприятий двустороннего сотрудничества на 2020 год.-0-