Белорусские и германские города разрабатывают новые форматы взаимодействия

27 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусские и германские города-побратимы определили новые направления сотрудничества в экономике и культуре. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова по итогам 10-й встречи городов-побратимов Беларуси и Германии, которая прошла в Виттенберге.

На встрече обсуждено состояние и результаты двустороннего сотрудничества за два года, прошедших с предыдущей встречи в Несвиже, и выработаны новые форматы взаимодействия.

Председатель Белорусского общества дружбы считает необходимым более активно использовать ресурсы парламентариев всех уровней, создавать клубы городов-побратимов с представительством в них общественных организаций, государственных структур, активнее претендовать на международные гранты и программы. Она предложила сконцентрировать внимание на программах социальной и гуманитарной сфер как наиболее близких и понятных для населения городов, проводить Дни города-побратима с организацией выставок продукции, участием творческих коллективов и делегаций.

Особенно важным, по словам Нины Ивановой, стало привлечение в побратимское движение молодежи, которая на этот раз составляла немалую часть белорусской делегации. Работа молодежной белорусско-германской секции в Виттенберге была очень эффективной, ребята внесли много новых идей. Было решено и в дальнейшем практиковать молодежные встречи как составную часть побратимского движения, предваряя их реализацией таких программ, как волонтерский обмен, языковая практика.

"Сейчас насчитывается 22 побратимские пары городов Беларуси и Германии, которые сотрудничают по экономическому, инвестиционному, культурному, образовательному направлениям", - рассказала Нина Иванова. Двусторонние встречи проходят на постоянной основе, начиная с состоявшегося в 1996 году в Минске мероприятия с участием 9 побратимских пар. В 1998 году столицей белорусско-германских встреч стал город Фридрихсхафен, затем по очереди города-побратимы встречались в Минске, Бонне, Берлине, Могилеве. В 2014 году Франкфурт-на-Одере готовил встречу городов-побратимов, в 2016 году - Несвиж", - рассказала Нина Иванова.

С каждой новой встречей, которая, как правило, проходит раз в два года, увеличивается количество городов-побратимов и партнеров, все больше реализуется важных проектов в экономической, инвестиционной, культурной, образовательной и других сферах. Растет число представителей общественных организаций, а также людей с ограниченными возможностями, которые участвуют в совместных проектах.

Встреча в Виттенберге стала одной из самых масштабных, в ней участвовали около 120 человек, которые представляли 33 белорусских и германских города, а также обербургомистр Виттенберга Торстен Цугехер, руководители Фонда "Западно-восточные встречи" Елена Хофманн и Моника Таранн, председатель Федерального союза немецких общин "Запад-Восток" Петер Франке, посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко. Белорусскую делегацию возглавлял председатель общественной организации "Породненные города" Борис Батура. -0-