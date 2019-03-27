Белорусские и южнокорейские судэксперты договорились о сотрудничестве в сфере высоких технологий

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) и Национальная судебно-экспертная служба Республики Корея подписали в Минске меморандум о взаимодействии в сфере судебной экспертизы, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель ГКСЭ Андрей Швед, Республика Корея - бесспорный лидер по ряду направлений в сфере судебной экспертизы. Белорусским специалистам интересен опыт коллег в сфере высоких технологий при производстве экспертиз, автоматизации процессов. Госкомитет в данный момент реализует программу по модернизации базы ДНК-учетов, которая способствует раскрытию преступлений прошлых лет и оперативному установлению людей, чей биологический материал обнаруживается на местах преступлений и происшествий.

По словам председателя комитета, специалисты из Республики Корея убедились, что белорусские эксперты имеют очень высокий уровень подготовки, а приборная база соответствует лучшим мировым стандартам.

Меморандум позволит налаживать сотрудничество при обучении экспертов, обмениваться опытом экспертной практики, новейшими достижениями в сфере судебно-экспертной деятельности.

Делегация Национальной судебно-экспертной службы Республики Корея, которую возглавляет директор ведомства Янг-Шик Чой, посещает Минск 26-29 марта. Стороны обсуждают перспективы сотрудничества, в том числе вопросы обучения экспертов Госкомитета в Национальной судебно-экспертной службе Республики Корея по нескольким направлениям: исследования в области цифровых технологий, идентификация объектов по видеоизображениям, автоматизация ДНК-анализа и др.

В программе визита делегации в Минск посещение многофункционального корпуса судебно-медицинских экспертиз, открытого в конце 2017 года, ознакомление с организацией работы отдела общих экспертиз, управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера. Кроме того, это ознакомление с работой подразделений автотехнических экспертиз, технических экспертиз документов, лабораторий исследований наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, исследования нефтепродуктов.

В октябре 2018 года делегация ГКСЭ посетила Национальную судебно-экспертную службу Республики Корея. Андрей Швед провел рабочие встречи с заместителем министра внутренних дел и безопасности этой страны.-0-