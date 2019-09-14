Белорусские и польские кинологи обменялись опытом работы на тренинге в Бресте

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренинг по обмену опытом для кинологов таможенных органов Беларуси и Польши состоялся в Брестской таможне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В тренинге приняли участие сотрудники Налоговой администрации Белостока и должностные лица кинологических подразделений белорусской таможни. Гости из Польши подробно ознакомились с деятельностью Брестской таможни и работой ее подразделений. Коллеги обсудили организацию проведения таможенного контроля с использованием служебных собак и сотрудничество на границе с целью противодействия незаконному перемещению наркотических средств и психотропных веществ.
Во время практической части тренинга его участники посетили республиканские пункты таможенного оформления "Варшавский мост" и "Козловичи". На белорусско-польской границе кинологи поделились методикой применения служебных собак при осмотре грузового и легкового транспорта, автобусов, багажа граждан и закрытых помещений.
Мероприятие стало возможным благодаря программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы и реализации одного из ее проектов "Усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша", финансируемого Европейским союзом.-0-