Белорусские и российские десантники примут участие в учении на полигоне Брестский

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские десантники примут участие в совместном учении, которое пройдет с 21 по 25 октября на полигоне Брестский. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
Для участия в тактическом учении с боевой стрельбой 12 октября в Брест прибудет парашютно-десантный батальон 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных Сил России. От белорусской стороны будет десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады со средствами усиления. Кроме того, предусмотрено участие авиационного компонента с привлечением беспилотных авиационных комплексов, вертолетов Ми-8 и Ми-24, самолетов Ил-76 МД и Як-130.
Совместное учение проводится под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Церемония торжественного открытия - 20 октября на полигоне Брестский.
Военнослужащие будут преодолевать водную преграду на штатной технике, совершать прыжки с парашютом, в том числе ночью.
Для участников учения предусмотрены культурно-досуговые мероприятия, во время которых военнослужащие России смогут ознакомиться с достопримечательностями Брестской области.-0-