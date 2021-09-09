Белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения Вооруженных Сил двух стран. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"На аэродроме 61-й истребительной авиационной базы Вооруженных Сил Беларуси прошел торжественный ритуал заступления на боевое дежурство по совместной охране дежурными силами воздушных границ Союзного государства, - рассказали в Минобороны. - Одновременно в это же время в западной точке страны специалисты зенитных ракетных войск также заступили на боевое дежурство с теми же задачами и целями".

Цель создания учебно-боевого центра - повышение профессионально-должностной подготовки, изучение новых образцов техники, которые в ближайшей перспективе могут быть поставлены на вооружение белорусской армии, совершенствование практических навыков личного состава подразделений Вооруженных Сил двух стран.

Как отмечается, создание центра позволит укрепить практическую составляющую единой региональной системы противовоздушной обороны СГ.-0-