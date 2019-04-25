Белорусские и российские пограничники обсудили порядок пропуска болельщиков II Европейских игр

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские пограничники обсудили порядок пропуска участников и болельщиков II Европейских игр из России в Беларусь. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Могилеве состоялось 52-е заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства. В ее работе приняли участие председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо и первый заместитель директора ФСБ России - руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов, а также другие официальные лица. "Участники обсудили вопросы совершенствования нормативно-правовой базы Беларуси и России в сфере пограничной безопасности, научного обеспечения оперативно-служебной деятельности. Кроме того, рассмотрена тема подготовки и проведения II Европейских игр в Минске. Стороны согласовали усилия по порядку пропуска участников и болельщиков Игр из России в Беларусь в рамках реализации двустороннего соглашения, подписанного в Минске 29 мая 2018 года, определили порядок взаимодействия ведомств", - рассказали в Госпогранкомитете.

Еще одним направлением на заседании коллегии стало рассмотрение реализации программы "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства" на период 2017-2021 годов. Она касается основных положений Концепции пограничной политики союза Беларуси и России. Реализация программы повышает эффективность оперативно-служебной деятельности за счет обустройства внешней границы Союзного государства, создает благоприятные условия для осуществления служебной деятельности пограничниками двух стран. "Принятые на коллегии решения позволят повысить уровень совместной деятельности и эффективнее использовать общие возможности по обеспечению пограничной безопасности Союзного государства", - отметили в Госпогранкомитете.-0-

Фото Госпогранкомитета