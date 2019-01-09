Белорусские и российские специалисты разберутся в причинах заболевания корью у привитых людей

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские специалисты в этом году планируют совместно изучить причины заболевания корью у привитых людей, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Инна Карабан пояснила, почему две прививки от кори иногда не гарантируют того, что человек точно не заболеет. По словам специалиста, многое зависит от того, как организм отреагировал на выработку антител после вакцинации. "Наслоение хронических заболеваний, ОРВИ влияет на то, что вырабатывается недостаточное количество антител", - отметила она. Как показывает практика, поствакцинальный период у тех, кто заболел после прививки, проходит не безоблачно.

В Беларуси на данный момент зарегистрировано 254 случая кори. Последний зафиксирован в Минске у жителей Украины. Мама и ребенок ехали поездом Киев-Рига, когда обнаружили у себя характерную сыпь. В белорусской столице они обратились к медикам и были госпитализированы. Дети составляют 26% от общего числа заболевших. Инна Карабан обратила внимание, что около 73% заболевших не вакцинированы от кори или вакцинированы не до конца, то есть сделали одну прививку.-0-