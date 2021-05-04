Белорусские и российские ученые издали учебное пособие о ВОВ

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские историки издали первое учебное пособие "Россия и Беларусь: очерки совместной истории" в масштабном цикле совместных работ "Россия и Беларусь: страницы общей истории", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

"В 850-страничном исследовании приведено много уникальных документов, которые публикуются впервые. При подготовке издания использованы материалы архивов России, Беларуси, Украины, Германии, Польши. В пособии раскрываются подходы российских и белорусских историков к предпосылкам и причинам, характеру и ходу Второй мировой и Великой Отечественной войн, вкладу народов Советского Союза в общую Победу. Дается обзор развития политики СССР в первые послевоенные годы. Отдельное внимание уделяется месту и роли Великой Отечественной войны в развитии культуры и искусства народов Беларуси и России с начала 1940-х годов до современности", - рассказали в пресс-службе.

Книга подготовлена под редакцией доктора исторических наук, члена-корреспондента НАН Беларуси, академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Александра Ковалени и доктора исторических наук, члена-корреспондента РАН Ефима Пивовара.

Учебное пособие предназначено прежде всего для учителей истории Беларуси и России, представляет интерес для преподавателей исторических и других гуманитарных дисциплин в вузах, школьников и студентов, соотечественников, проживающих за рубежом. Очерки могут быть использованы при преподавании истории в других странах СНГ. По мнению авторов, документальный, статистический, иллюстративный материалы, использованные в пособии, помогут учителю при проведении уроков и внеклассных мероприятий сформировать у учащихся правдивое представление о войне.

Рабочая группа историков России и Беларуси по подготовке серии пособий под общим названием "Россия и Беларусь: страницы общей истории" была сформирована в 2018 году с целью недопущения переписывания истории Победы в Великой Отечественной войне. По этому проекту планируется издание пособий для учреждений общего среднего, профессионального и высшего образования, направленных на сохранение коллективной исторической памяти белорусского и российского народов.-0-