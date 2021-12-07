7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые намерены сотрудничать в сфере разработки пробиотических вакцин. Об этом заявил сегодня журналистам доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, представитель Института экспериментальной медицины (Россия) Александр Суворов, передает корреспондент БЕЛТА.

Ученые Института экспериментальной медицины разрабатывают пробиотическую вакцину против коронавирусной инфекции в виде кисломолочного продукта (так называемую кефирную). По словам Александра Суворова, идея использовать пробиотики для создания вакцин в институте возникла уже давно. "Эта разработка отчасти связана с исследованиями, посвященными микроорганизмам. Мы уже более 20 лет занимаемся полезными микроорганизмами, которые входят в состав пробиотиков. Когда появилась возможность исследований геномов микроорганизмов на основании данных секвенирования геномов, мы пришли к выводу, что эти микроорганизмы можно генетически модифицировать таким образом, чтобы они помимо своих полезных свойств (делать кисломолочные продукты) могли бы еще производить антигены патогенных микроорганизмов. Потребляя такого рода кисломолочный продукт, можно было бы защищаться от инфекций. Мы начали эти исследования на бактериальных моделях. Попробовали вводить в геном полезных гены вредных бактерий и создали целый ряд вакцинных кандидатов против возбудителей бактериальных инфекций", - рассказал профессор.

По его словам, когда началась пандемия COVID-19, ученые сразу же переключились на создание такого же рода вакцинного кандидата против вируса SARS-CoV-2. "Сейчас у нас есть два варианта, которые мы интенсивно исследуем. Они проходят доклинические испытания, иммуногенность уже показана. Мы рассчитываем, что они будут защищать лабораторных животных от реальной инфекции. Если все получится, планируем вывести такую вакцину и для людей", - сказал он.

"Мы уже поговорили с коллегами из Беларуси. У нас есть хорошие перспективы сотрудничества в части продвижения и дополнительного исследования таких вакцин", - подчеркнул Александр Суворов.-0-