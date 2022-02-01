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01 февраля 2022, 10:21

Белорусские и российские ученые обсудят проблемы цифровой реальности

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт философии НАН Беларуси и Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша Российской академии наук проведут 3-4 февраля в Москве V совместную белорусско-российскую научно-практическую конференцию "Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национальной академии наук.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства иностранных дел Беларуси, Делового и культурного комплекса посольства Беларуси в России. К участию в работе конференции приглашены руководители, бизнесмены, ученые, преподаватели вузов, все, кто заинтересован в изучении и решении вопросов цифрового будущего.

На форуме планируется обсудить широкий комплекс проблем актуального культурно-цивилизационного развития, прежде всего в контексте инновационной социальной динамики и проектирования модели устойчивого будущего народов Беларуси и России.

"Среди тем, которые будут подняты учеными двух стран, - философские проблемы цивилизационного развития современного мира, место Беларуси и России в глобальных цивилизационных процессах, становление и перспективы развития глобального социума в цифровую и постпандемическую эпоху, стратегия развития цифрового общества и цифровой экономики в перманентно меняющемся мире. Особое внимание будет уделено таким темам, как стратегия и направления технологической модернизации, связанные с ними риски и вызовы, человек в эпоху искусственного интеллекта и робототехнической революции, а также перспективы и риски развития современной цивилизации", - рассказали в пресс-службе.

Как подчеркнули в НАН, ожидаемый синергетический эффект интеграционных образований Союзного государства, а также Евразийского экономического союза требует комплексных скоординированных усилий по выстраиванию единой стратегии развития, в том числе и в цифровой сфере. "Ставший уже традиционным белорусско-российский форум, проводимый на базе Делового и культурного комплекса посольства Беларуси в России, представляет собой площадку для выработки научно обоснованных механизмов достижения устойчивого развития наших стран в динамично меняющемся мире цифровой реальности. Инновационная гонка на глобальном рынке, эпидемиологическая ситуация, обусловленная распространением коронавирусной инфекции COVID-19, санкционное давление и т.п. актуализировали в первую очередь вопросы сохранения суверенитета, обеспечения безопасности, конкурентоспособности на международной арене", - отметили в пресс-службе.

Цифровая трансформация, рассматриваемая как один из важнейших драйверов и магистральный вектор развития мировой экономики и глобального информационного общества в целом, на протяжении уже ряда лет является частью национальных стратегий как Беларуси, так и Российской Федерации.

В процессе очных заседаний будет вестись видеотрансляция и обеспечена возможность участия в заседаниях онлайн.

Конференция пройдет в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России по адресу: ул.Маросейка, д.17/6.

Подробности можно узнать на сайте Института философии НАН Беларуси.-0-

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