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Общество
06 марта 2020, 14:43

Белорусские и российские ученые планируют разработать программу "Ресурс-СГ" на 2022-2026 годы

Фото из архива
Фото из архива

6 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые планируют разработать новую научно-техническую программу Союзного государства "Ресурс-СГ" на 2022-2026 годы. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции директор Института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси Олег Пенязьков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсуждаем создание новой программы Союзного государства "Ресурс". Она будет продолжением предыдущих программ "Нанотехнологии-СГ" и "Технология-СГ". Сейчас формируется концепция этой программы", - сказал Олег Пенязьков.

По его словам, есть несколько глобальных интересных задач, которые планируют заложить в эту программу. В частности, создание спутниковой группировки, которая в режиме реального времени в течение суток предоставляет информацию о наличии определенных химических веществ в атмосфере Земли (как в высоких слоях, так и в приземном). Это позволит решать много экономических, научных и оборонных задач, а в дальнейшем - вести глобальный мониторинг окружающей среды как в масштабах земного шара, так и в Беларуси и России.

Говоря об итогах программы "Технология-СГ", Олег Пенязьков отметил: "Эта программа заканчивается в конце 2020 года. У нас порядка 26 заданий, по каждому из них будет создано определенное изделие либо прибор. Главная цель программы - разработка комплексных технологий, устройств, элементов, которые позволяют обеспечивать снижение массы и улучшение качественных характеристик космических аппаратов". По его словам, некоторые из разработок этой программы предполагается использовать не только в космической сфере, но и в других.

Одним из успешных результатов программы Олег Пенязьков назвал приборы для измерения температуры объекта в диапазоне от 1 тыс. до 3 тыс. градусов Кельвина. Эти устройства позволяют получать знания о температуре объекта с очень высокой точностью и могут быть использованы как в космической отрасли, так и в промышленности.

Как отметил Олег Пенязьков, в октябре 2020 года в Минске пройдет космический конгресс. В Институте тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН будет организована выставка всех образцов изделий, устройств и элементов, созданных по программе "Технология-СГ".-0-

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