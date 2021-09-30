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30 сентября 2021, 15:06

Белорусские и российские ученые представили в Минске разработки для нефтегазовой промышленности

Фото из архива
Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые представили более 20 уникальных научно-технических разработок на ярмарке "Инновации в химической и нефтегазовой промышленности", которая проходит сегодня на полях Белорусского промышленно-инновационного форума. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Основная цель ярмарки - содействие коммерциализации инновационных разработок для химической и нефтегазовой промышленности. Среди наиболее интересных - композиционный материал с микро- и нанонаполнителями для 3D-печати и производства полимерных листов Института химии новых материалов НАН Беларуси, технология стабилизационной обработки охлаждающей воды с использованием комплексных ингибиторов осадкообразования Института общей и неорганической химии НАН.

Также представлены нанокомпозиционные высокопрочные материалы для креплений силовых кабелей повышенной мощности Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, материал для создания заграждений при ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов ООО "Белспецкомплект", эластомерные композиции с углеродными наноструктурированными материалами и высокопрочные стеклокерамические пропанты Белорусского государственного технологического университета.

Ярмарка "Инновации в химической и нефтегазовой промышленности" проходит в формате презентации в гибридной форме (офлайн и онлайн) в столичном Футбольном манеже. Ее организаторами являются Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы (ГУ "БелИСА").-0-

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