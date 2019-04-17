17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые приступают к созданию пособия для учителей истории. Об этом заявил директор Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович во время выездного пресс-мероприятия, приуроченного к 75-летию освобождения Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевое внимание в пособии для учителей Беларуси и России будет уделено теме Второй мировой войны и Великой Отечественной. Будем привлекать экспертов двух стран, в том числе методистов, чтобы это было понятно и доступно всем. Сейчас проект находится в стадии проработки", - рассказал Вячеслав Данилович.

/Будет дополнено/.-0-.