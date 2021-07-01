Фото из архива
Новости темы "VIII Форум регионов Беларуси и России"
1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые реализуют программу фундаментальных исследований. Об этом сообщил сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России президент Российской академии наук Александр Сергеев, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
Ученые Беларуси и РФ могут создать вакцину от COVID-19, которая добавляется в молочные продукты
Президент РАН предложил реализовать в Беларуси проект по оснащению автомобилей водородными двигателями
Президент РАН: ЕС должен платить Беларуси за очищенный лесами воздух, но это нужно научно аргументировать