5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские военные проведут наблюдательный полет над Литвой в соответствии с Договором по открытому небу. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

"Наблюдательный полет совместной наблюдательной миссии Беларуси и России над территорией Литвы в соответствии с Договором по открытому небу состоится 8-12 июля. Его цель - контроль военной деятельности на территории государства", - отмечается в сообщении.-0-