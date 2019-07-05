5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские военные проведут наблюдательный полет над Литвой в соответствии с Договором по открытому небу. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.
"Наблюдательный полет совместной наблюдательной миссии Беларуси и России над территорией Литвы в соответствии с Договором по открытому небу состоится 8-12 июля. Его цель - контроль военной деятельности на территории государства", - отмечается в сообщении.-0-
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