Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России проводится с 18 по 22 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Тренировка проходит под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси Олега Белоконева. Ее тема - планирование применения РГВ(С) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

"К тренировке привлекаются офицеры Вооруженных Сил Беларуси и России в составе Объединенного командования региональной группировки войск (сил). Также среди участников оперативные группы командования ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных Сил, управления оперативных командований, штабов зон территориальной обороны, республиканских органов государственного управления Беларуси", - проинформировали в Минобороны.

Цель тренировки - повысить слаженность органов военного управления и оперативную совместимость личного состава Объединенного командования во время планирования применения РГВ(С) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Беларуси. Тренировка является начальным этапом подготовки к совместному оперативному учению Вооруженных Сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019", которое пройдет в сентябре на территории России.

По завершении будет проведен анализ полученных результатов и подведены итоги, на основе которых скорректируются дальнейшие мероприятия по подготовке к учению.-0-