Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил). Ее тема - "Принятие решения на применение РГВ(С) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"С 8 по 12 февраля на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России в составе объединенного командования проработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в операции РГВ(С)", - рассказали в ведомстве.

Тренировка - составная часть комплекса совместных мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению "Запад-2021", которое пройдет в сентябре.-0-