Белорусские и шанхайские вузы договорились расширять взаимодействие

5 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с первым заместителем министра образования Ириной Старовойтовой 5 ноября встретилась с ректором Восточно-китайского педагогического университета Цянь Сюйхуном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель.

Во встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Александр Сукало. Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества шанхайского университета с ведущими белорусскими вузами-партнерами, развитие Центра изучения Беларуси при ВКПУ, определили новые направления взаимодействия. Была также подписана программа сотрудничества белорусских вузов и Восточно-Китайского педагогического университета по развитию Центра изучения Беларуси.

Встреча состоялась в рамках участия официальной делегации нашей страны в Первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo. Белорусская делегация посетила Шанхайский физико-технический институт и обсудила с руководством вуза и Шанхайского отделения Академии наук Китая вопросы установления и расширения двустороннего сотрудничества в научно-технической сфере.-0-

Фото генерального консульства Беларуси в Шанхае