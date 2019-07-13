Белорусские и вьетнамские судэксперты договорились о сотрудничестве

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси и Министерство общественной безопасности Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Анна Жданова.

Подписание состоялось во время визита вьетнамской делегации во главе с министром общественной безопасности генералом То Ламом в Беларусь.

Председатель госкомитета Андрей Швед выразил надежду, что соглашение о сотрудничестве придаст импульс дальнейшему взаимодействию с вьетнамскими коллегами и станет основой для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, будет способствовать развитию и приобретению нового опыта и знаний обеими сторонами.

"Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству с теми, кто приезжает к нам с дружественными намерениями и конструктивными предложениями о взаимодействии, - сказал Андрей Швед. - Экспертная наука не может развиваться в замкнутой среде, в пределах одной страны, это неправильно. В современном мире в условиях нарастающей глобализации преступность становится транснациональной, что, безусловно, подводит нас к тому, что и бороться с ней, используя накопленный опыт только одной страны, невозможно. И экспертная сфера не исключение, ведь порой именно заключение эксперта играет ключевую роль в расследовании преступления".

Подписание документа стало возможным благодаря переговорам, которые длились между двумя ведомствами на протяжении года.

На встрече стороны обсудили реализацию потенциала стратегического партнерства в сфере судебно-экспертной деятельности. В частности, речь шла о развитии сотрудничества в области науки. Стороны обсудили совместную разработку методов и методик, обмен данными в области информационно-справочной деятельности. Уделили внимание проведению совместных семинаров, курсов для освоения новых методов и методик, подготовке, переподготовке и повышению профессиональных знаний специалистов в сфере судебно-экспертной деятельности.

Визит вьетнамских коллег в госкомитет состоялся впервые. Гости ознакомились с работой некоторых лабораторий, в том числе по исследованию наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, нефтепродуктов, драгоценных камней и металлов, лакокрасочных и полимерных материалов.

Между Беларусью и Вьетнамом создана прочная договорно-правовая база двусторонних отношений, подписаны десятки межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. Страны последовательно осуществляют политический диалог на всех уровнях, в том числе на самом высоком, успешно реализуют сотрудничество по многим направлениям. Вьетнам является для Беларуси значимым и проверенным временем партнером.-0-