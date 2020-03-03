Белорусские и зарубежные аспиранты поделились своим видением развития КНР в Школе молодого китаеведа

3 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусские и зарубежные аспиранты поделились своим видением развития современного Китая в Школе молодого китаеведа, заседания которой традиционно прошли в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция БГУ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основная тема встречи "Приоритетные направления изучения современного Китая и актуальные задачи формирования белорусской школы китаеведения" привлекла внимание не только аспирантов, но и студентов ведущих вузов страны. На пленарном заседании директор РИКК БГУ профессор Анатолий Тозик подчеркнул: "Китай является приоритетным партнером и надежным другом Беларуси. Наши государства развивают все более активные двусторонние контакты. Яркий пример реализации совместных проектов - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", который стал ключевым звеном "Пояса и пути". Профессор также обозначил перспективы изучения современного Китая, приоритетные задачи, стоящие перед молодыми учеными.

Участники Школы молодого китаеведа получили возможность общения с генеральным директором СЗАО "Компания по развитию индустриального парка "Великий камень" Янь Ганом, а также экс-послом Беларуси в Китае Кириллом Рудым. Интересными были и выступления самих участников Школы молодого китаеведа. В частности, аспирантка Института бизнеса БГУ Ма Мин высказалась о инвестиционно-кредитном сотрудничестве Китая и Беларуси, тему привлечения прямых иностранных инвестиций продолжила аспирантка Института экономики НАН Беларуси Гэ Инь.

Организатор мероприятия - Республиканский институт китаеведения имени Конфуция. Учреждение было образовано в 2006 году, в 2011-м признано лучшим Институтом Конфуция года, а в 2019-м к этому почетному званию присоединилось еще одно - образцового Института Конфуция.-0-