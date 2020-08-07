Белорусские избиратели активно голосуют досрочно - Лебедев

7 августа, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Белорусские избиратели достаточно активно голосуют досрочно. Такое мнение журналистам высказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Сергей Лебедев сегодня на участке для голосования №4 в Несвиже, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть немало критиков досрочного голосования, но эта форма используется в очень многих странах Европы, в США. Это очень удобно. Когда спрашиваешь у людей, почему они приходят досрочно, многие отвечают, что в выходные хотели бы уехать к родственникам. Эта форма приемлема и распространена. Наша миссия не видит здесь ничего предосудительного. Белорусские избиратели достаточно активно голосуют досрочно. Если это комфортно, то почему нет", - считает Сергей Лебедев.

У миссии сложилось приятное впечатление об организации досрочного голосования, продолжил он. "Традиционно хорошо оформлены участки, созданы все условия, чтобы человек мог спокойно прийти и проголосовать. Организованно прошла регистрация избирателей по местам голосования. Проблем, когда люди не могут найти себя в списках или еще что-то, мы не зафиксировали", - рассказал он.

Положительно Сергей Лебедев отозвался и об организации президентских выборов в целом. "Мы отмечаем, что накал политической борьбы в Беларуси значительно выше, чем в ходе предыдущих выборов. Мы рассматриваем это как растущую активность избирателя. Есть и ряд других причин: информации много, созданы широкие возможности для изложения своих взглядов и программ. По каналам прошли выступления всех кандидатов в президенты, они имели возможность высказаться и на общественных мероприятиях. Препятствий для агитационной работы и изложения своих программ мы не видим, возможность предоставлена. Судя по сегодняшней картине, право избирателей отдать голос за кандидата, который им предпочтителен, соблюдено и обеспечивается всеми участниками избирательного процесса", - уверен глава миссии.

Миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб начали свою работу на президентских выборах в Беларуси 24 июля. По словам Сергея Лебедева, несмотря на коронавирус и отсутствие традиционного авиа- и транспортного сообщения между государствами, на предложение стать наблюдателями откликнулись граждане восьми стран из 11. Часть из них уже прибыла, всего планируется собрать около 180 человек.-0-