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07 августа 2020, 13:00

Белорусские избиратели в Москве голосуют за процветающую Беларусь

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7 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Большинство белорусских избирателей, которые проживают в Москве и досрочно приняли участие в выборах президента, голосовали за процветающую и стабильную Беларусь. Об этом белорусские граждане сказали журналистам на выходе из участка для голосования в посольстве Беларуси в России, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Александрова работает в центре Москвы, а проживает на окраине российской столицы. И чтобы не тратить половину выходного в основной день выборов, решила проголосовать досрочно. "Я голосую за стабильность", - отметила она. В будущем избирательница хотела бы видеть Беларусь процветающим государством. "И чтобы не было войны", - добавила Ольга Александрова.

"За сильную Беларусь, за то, чтобы она была стабильной, сохранила все, что приобрела за годы независимости", - пояснил свой выбор белорусский избиратель Валерий Захаров. Он полагает, что 9 августа наверняка будет большой наплыв желающих отдать свой голос на участке в посольстве, и чтобы не стоять в очереди, решил прийти заранее.

Аналогичными причинами при решении проголосовать досрочно руководствовалась и Александра Ивановская. "Я - за стабильность и изменения к лучшему", - сказала журналистам избирательница.

Голосование на выборах Президента Беларуси организовано в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Участки для голосования расположены в помещениях белорусских дипломатических учреждений. Здесь проголосовать могут граждане Беларуси, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории РФ, дипломаты и члены их семей, сотрудники интеграционных органов.

Из-за коронавируса внесены определенные коррективы в избирательный процесс и работу участковой комиссии в Москве: в российской столице до сих пор сохраняются меры по предупреждению распространения инфекции - масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование, отменены массовые мероприятия. В посольстве Беларуси в России учитывают эти реалии - ограничено одномоментное нахождение избирателей на участке, предусмотрены меры социального дистанцирования. Для тех, у кого нет своих средств защиты, на участке выдают дезинфекторы, медицинские маски, одноразовые ручки.-0-

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