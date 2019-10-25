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25 октября 2019, 20:39

Белорусские кинологи-пограничники стали лучшими на международных соревнованиях

Фото Госпогранкомитета
Фото Госпогранкомитета

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кинологическом центре органов погранслужбы Беларуси (Сморгонь) сегодня завершился заключительный этап соревнований на лучшего инструктора розыскной собаки. В нем приняли участие 12 команд пограничников из Беларуси, Латвии, Литвы и Украины, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Для участников подобные соревнования являются не просто первенством, а наивысшей формой обучения. Успешное выполнение заданий в жестких временных рамках и стрессовых условиях - это показатель профессионализма и ценный опыт.

Судейская коллегия в течение четырех дней оценивала уровень профессиональных навыков кинологов и их четвероногих подопечных. Среди испытаний были общий курс дрессировки, поиск людей, вещей, наркотиков и взрывчатых веществ. Самыми зрелищными оказались задержание и конвоирование нарушителя, полоса препятствий, а также защита человека от нападения.

Первенство завершилось торжественным закрытием и награждением победителей. По итогу соревнований максимальных результатов добились представители пограничного ведомства Беларуси, второе место завоевали литовские пограничники, третьею позицию заняли кинологи из Латвии, а в шаге от пьедестала остановились сотрудники Государственной пограничной службы Украины.

Звания лучшего инструктора розыскной собаки удостоен представитель Пинского погранотряда прапорщик Игорь Суворов. Второе место занял прапорщик Станислав Коваленко из Полоцкого пограничного отряда, третье - сержант Иван Ваниславский из Гродненской погрангруппы.

В поиске наркотиков не было равных старшему прапорщику Дмитрию Волочковичу из Пинского погранотряда. Второе место - у сотрудницы Мозырского погранотряда прапорщика Татьяны Вандич, третье - у майора Андрея Гайкова из Кинологического центра органов погранслужбы Беларуси.

Лучшим кинологом в поиске взрывчатых веществ признана старший прапорщик Алена Гутор - представитель Кинологического центра органов погранслужбы Беларуси. Прапорщики Елена Цупранова и Ирина Половинкина из Полоцкого пограничного отряда заняли второе и третье места соответственно.

В номинации "Общий курс дрессировки" победу одержала прапорщик Надежда Голякова из Гродненской погрангруппы. Второе место занял старший прапорщик Дмитрий Волочкович - военнослужащий Пинского пограничного отряда. Третье - также представитель Пинска прапорщик Игорь Суворов.

В командном первенстве лидерами стали пограничники Пинского погранотряда.-0-

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