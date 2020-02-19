Белорусские кондитеры завоевали 16 медалей на Всемирной кулинарной олимпиаде

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские кондитеры завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали на Всемирной кулинарной олимпиаде (IKA), которая прошла с 15 по 19 февраля в Штутгарте (Германия). Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Во Всемирной кулинарной олимпиаде приняли участие более 2 тыс. кондитеров и кулинаров со всего мира. За пять дней было приготовлено 22 тыс. блюд. Белорусские кондитеры представили сложнейшие арт-композиции из шоколада, мастики, марципана, пастилажа и соленого теста с использованием различных техник изготовления", - рассказали в пресс-службе.

Золотых медалей были удостоены Светлана Алешкевич, Наталия Веленцевич, Людмила Пашковская ("Минскхлебпром"), Вероника Габрусевич ("Гроднохлебпром") и Наталья Самбук (Оршанский хлебозавод) за работы из мастики, Наталья Шарай ("Домочай") и Дмитрий Антипенко ("Гомельхлебпром") - из шоколада, Валерия Курчий ("Берестейский пекарь") - из марципана, а также частный кондитер Ольга Готовко - за работу из пастилажа.

Серебряные медали получили Надежда Богатенко и Елена Дедовец ("Витебскхлебпром"), Наталья Минченкова и Елена Ахарцева ("Домочай"), Наталья Гончарук ("Гроднохлебпром"). Их работы были выполнены из шоколада, соленого теста и сахарной мастики.

Бронзу с собой увезли Марина Морозова (Оршанский хлебозавод) за композицию из соленого теста и Екатерина Марчик ("Ароматик") - из сахарной мастики.

Всемирная кулинарная олимпиада организуется Всемирной ассоциацией кулинаров и кондитеров (WACS) и проводится один раз в четыре года. Это своеобразные Олимпийские игры в кулинарно-кондитерской сфере. В 2016 году на этом соревновании команда белорусских кондитеров завоевала 5 золотых, 11 серебряных и одну бронзовую медаль.-0-