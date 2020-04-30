Белорусские консульские службы в РФ продлили экстренный режим работы до 11 мая

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консульские службы дипломатических учреждений Беларуси в России продлевают экстренный режим работы до 11 мая. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте посольства Беларуси в России, сообщает БЕЛТА.

"В связи с мерами, принимаемыми Россией по нераспространению коронавирусной инфекции, на период с 18 марта до 11 мая 2020 года консульский отдел посольства Беларуси и отделения в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске, Уфе, Хабаровске приостанавливают прием граждан по консульским вопросам, - говорится в сообщении дипмиссии. - При этом будет обеспечен прием граждан по экстренным вопросам: выдача свидетельств на возвращение в Беларусь, выдача виз дипломатам и административно-техническому персоналу посольств, аккредитованных в России".

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочего режима в стране по 11 мая включительно. Одновременно регионы продлили введенные ранее из-за коронавируса различные ограничения. В большинстве российских регионов работают только продовольственные магазины и аптеки, экстренные и медицинские службы, госучреждения и транспорт. Некоторые регионы, в том числе Москва и Московская область, ввели на своих территориях пропускной режим.-0-