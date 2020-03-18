Белорусские консульские службы в РФ сконцентрируются на решении экстренных вопросов

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консульские службы дипломатических учреждений Беларуси в России сконцентрируются на решении экстренных вопросов белорусских граждан из-за введенных властями РФ ограничений на въезд и приостановят прием по консульским вопросам. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте посольства Беларуси в России, сообщает БЕЛТА.

"В связи с мерами, принимаемыми в Российской Федерации по нераспространению коронавирусной инфекции, на период с 18 марта 2020 года до 1 мая 2020 года консульский отдел посольства и отделения посольства в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске, Уфе, Хабаровске приостанавливают прием граждан по консульским вопросам, - говорится в сообщении. - При этом будет обеспечен прием граждан по экстренным вопросам: выдача свидетельств на возвращение в Республику Беларусь, выдача виз дипломатам и административно-техническому персоналу посольств, аккредитованных в Российской Федерации".

С 0 часов 18 марта Российская Федерация закрыла въезд для иностранцев, в том числе для граждан Беларуси. В связи с этим решением заведующий консульским отделом дипмиссии Александр Суворов рассказал, что телефон горячей линии, созданный в посольстве Беларуси в России из-за ситуации с коронавирусом и вводимых ограничений на въезд белорусов, разрывается от звонков. Находящиеся в России белорусские граждане не понимают смысла принятого правительством России постановления об ограничении въезда иностранцев в РФ.

По словам дипломата, большая часть вопросов, с которыми обращаются в дипмиссию белорусские граждане, касаются того, почему Россия закрывает границу и что происходит. "Граждане, к сожалению, не понимают распоряжения правительства России, которое вышло, - отметил консул. - Мы разъясняем, что границу никто не перекрывал (с белорусской стороны. - Прим. БЕЛТА), что в Беларусь граждане могут вернуться без всяких проблем. Беларусь никаких мер по закрытию своих границ не вводила".

Номера телефонов экстренной связи для находящихся в России белорусов, в том числе в российских регионах, опубликованы на сайте посольства Беларуси в РФ. -0-

Посольство Беларуси назвало номера телефонов экстренной связи в российских регионах В дипмиссии напомнили, что с 00 часов 18 марта 2020 года до 00 часов 1 мая 2020 года решением правительства РФ временно ограничен въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Беларуси, а также граждан Республики Беларусь.