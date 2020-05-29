Белорусские консульские службы в России продлили экстренный режим работы до 14 июня

29 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консульские службы дипломатических учреждений Беларуси в России продлили экстренный режим работы до 14 июня. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте посольства Беларуси в России, сообщает БЕЛТА.

"В связи с мерами, принимаемыми Россией по нераспространению коронавирусной инфекции, на период до 14 июня включительно консульский отдел посольства Беларуси и отделения в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске, Уфе, Хабаровске приостанавливают прием граждан по консульским вопросам, - говорится в сообщении дипмиссии. - При этом будет обеспечен прием граждан по экстренным вопросам: выдача свидетельств на возвращение в Беларусь, выдача виз дипломатам и административно-техническому персоналу посольств, аккредитованных в России".

В таком режиме белорусские консульские службы в России работают с 18 марта.

Несмотря на некоторое ослабление введенных из-за коронавируса ограничений, прежде всего в экономической сфере, во многих российских регионах сохраняется режим самоизоляции граждан. В частности, в Москве режим самоизоляции продлен до 14 июня, остается система цифровых пропусков, гражданам вне дома запрещено находиться без масок, а в транспорте и в магазинах - еще и без перчаток.-0-