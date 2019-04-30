Белорусские леса под надежной защитой от пожаров

Сейчас в Беларуси очень тепло для весны. Самое время для пикников на природе, но в то же время во всех районах введен запрет на посещение лесов. На вопрос "Почему?" могут ответить в Министерстве лесного хозяйства и МЧС - в этом году пожароопасная ситуация сложилась на месяц раньше, чем в предыдущие годы, первые возгорания были отмечены еще в феврале. И сейчас стоит задача сберечь лес от стихии.

По данным Минлесхоза, случаи лесных пожаров фиксируются каждый день. "Основной причиной пожаров является переход огня при выжигании растительности. Рост пожарной опасности в лесах также обусловлен дефицитом влаги и сильным порывистым ветром", - сказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

Высокая пожарная опасность обусловлена не только засушливой и ветреной погодой - 4 пожара пришли из Украины. Среди них и бушевавший на Ольманских болотах - в данном случае огонь пересек государственную границу где-то 23 апреля. Вертолеты сбросили сотни тонн воды на пламя, на месте работали десятки людей. Подобраться к горящим участкам было сложно из-за отсутствия подъездных путей и заболоченной местности. Ликвидировали пожар утром 27 апреля.

РЕПОРТАЖ: В Столинском районе третьи сутки тушат пожар на Ольманских болотах Полесский лесхоз в Столинском районе - особенный. На его землях нет ни одного населенного пункта. Кроме того, более 80% территории занимает заказник "Ольманские болота", живописная природа которого привлекает многих людей.

А в Наровлянском районе днем 24 апреля загорелся лес возле деревни Красновка. Локализовали возгорание только ближе к полуночи. В тот же день у деревни Криничное Гродненского района был тоже обнаружен лесной пожар. Потушили пожар также ночью. Огонь поработал на площади 30 га, из-за этого ограничивалась и работа пункта пропуска "Привалка" на границе с Литвой.

"Во время тушения пожара в Столинском районе оказался очень востребован опыт спасателей, полученный в Турции, Греции и Грузии: горение происходило в труднодоступной для наземной техники местности и вдали от водоемов", - подчеркнул официальный представитель МЧС Виталий Новицкий. Вертолеты позволяют сбрасывать на пожары огромное количество воды, что повышает эффективность их тушения, помогает подразделениям, которые борются с огнем на земле. Тем более с поверхности потушить огонь в кронах деревьев практически невозможно.

Из-за высокой пожароопасности 26 апреля райисполкомами по всей стране были приняты решения о запрете посещения лесов. По информации Минлесхоза, в том числе и благодаря этому, ситуация за несколько прошедших дней стабилизировалась. Однако нельзя так сказать о граничащих с Беларусью странах - на сайте специального сервиса, где публикуются данные со спутников, видно, что крупные пожары продолжают уничтожать лес недалеко от белорусских границ - в России и Украине.

В Беларуси же приняты все меры для сохранения леса. Усилен режим его охраны, полностью прекращены работы по сжиганию остатков вырубленных деревьев, пожарные команды и бригады Минлесхоза готовы к выезду на ликвидацию в течение 10 минут. МЧС дважды в день осуществляет авиационное патрулирование лесов. Созданы мобильные группы для круглосуточного наземного патрулирования леса, торфяников и мест отдыха на природе. Пожары ликвидируются в начальной стадии на небольших площадях. Для их раннего обнаружения в системе Минлесхоза есть сеть из более 600 наблюдательных вышек и мачт, из которых свыше 530 оборудованы камерами, которые передают картинку на компьютеры специалистов.

"Также следует отметить, что лесхозы ежегодно обновляют парк техники. Так, за 2016-2018 годы закуплено 39 пожарных автомобилей и машин повышенной проходимости, поставлено на вооружение 85 пожарных авто МЧС, 20 машин ГТ-МУ на гусеничном шасси - высокопроходимая техника от Министерства обороны, - рассказал Валентин Шатравко. - При тушении лесного пожара в Полесском лесхозе именно только благодаря вот этой технике удалось локализовать пожар. Потому что никакая другая по Ольманским болотам не идет".

Для борьбы с пожарами у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций и 660 пунктов пожарного инвентаря. Используются 545 пожарных авто, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1800 мотопомп и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей. Беспилотники используются для отслеживания границ пожаров и определения их площадей.

"Сейчас мы в ежедневном режиме ведем авиапатрулирование лесов. Все усилия сконцентрированы на выявление очагов на начальной стадии, когда с ними могут справиться лесники и работники МЧС на земле. Запреты на посещение, введенные местными органами власти, - крайняя, но эффективная мера. Наземный, воздушный и космический мониторинг также позволяют контролировать ситуацию. Однако мы просим граждан в случае обнаружения такого пожара незамедлительно сообщать о нем по номеру 101 или 112", - отметил Виталий Новицкий.

Всего с начала года было зарегистрировано около 300 лесных пожаров, их общая площадь более 1,2 тыс. га. Сейчас запрет на посещения лесов действует по всей стране, но при благоприятной погодной ситуации ограничения будут оперативно сниматься.

БЕЛТА.-0-