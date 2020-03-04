Белорусские лесоводы рассказали о трудностях из-за аномально теплой зимы

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Виктор Звертовский рассказал корреспонденту БЕЛТА, с какими трудностями столкнулись лесоводы из-за аномально теплой зимы.

Если на суходольных делянках можно заготавливать древесину в любое время года, то на заболоченных и труднодоступных - только зимой, в морозы, когда на участки может проехать специальная техника. Но в этом году погодные условия сложились не в пользу лесоводов: климатическая зима так и не наступила. "Из-за нетипичных погодных условий возникли проблемы с заготовкой древесины на труднодоступных участках, а также с ее вывозом", - сказал Виктор Звертовский. Лесоводам пришлось адаптироваться к новым условиям.

В последние годы из-за климатических аномалий в Беларуси и других странах сложились благоприятные условия для размножения жука-короеда, из-за чего усыхали сосновые насаждения. Борьбе с вредителем уделяется особое внимание, при необходимости организуются санитарные рубки. Затем на участках разработанных усохших насаждений хвойных пород проводится лесовосстановление. По словам Виктора Звертовского, пока еще рано говорить, как аномально теплая зима повлияет на объемы короедного усыхания в этом году. "Можно будет дать оценку весной, когда начнется вегетационный период", - добавил он.

Прошедшая зима была самой теплой за всю историю метеонаблюдений (начиная с 1881 года). По данным Белгидромета, средняя температура воздуха превысила норму на 5,5 градуса. Все три минувших зимних месяца были аномально теплыми: в среднем плюс 1,9 градуса в декабре, плюс 1,1 в январе, плюс 1,6 в феврале. Температурные рекорды фиксировались на протяжении нескольких дней в каждом месяце в различных населенных пунктах. За весь зимний сезон так и не образовался устойчивый снежный покров.-0-