26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские летчики оказались в тройке сильнейших в конкурсе АрМИ-2021 "Авиадартс". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
По предварительным итогам трех летных испытаний авиационные экипажи из Беларуси в своих номинациях занимают второе место. Третью позицию заняли авиаторы из Китая, на первом месте расположилась российская команда.
По предварительным итогам трех летных испытаний авиационные экипажи из Беларуси в своих номинациях занимают второе место. Третью позицию заняли авиаторы из Китая, на первом месте расположилась российская команда.
В ходе одного из этапов - "воздушная разведка" - белорусским пилотам предстояло в районе площадью 50 кв.км обнаружить 5 целей мишеней различной формы и цвета. Авиаторы из Беларуси выступали на штурмовиках Су-25, ударных вертолетах Ми-24 и военно-транспортных Ми-8МТВ-5.-0-