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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские летчики отработали пуски поступивших из РФ ракет "Атака". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
"Летчики 50-й смешанной авиационной базы отработали пуски управляемых ракет 9М120 "Атака" с вертолетов Ми-24. Летчики уничтожили несколько мишеней, имитирующих бронетехнику, на полигоне Ружанский", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что это первое применение белорусскими пилотами данных ракет.
Новые боеприпасы поступили в Беларусь несколько дней назад в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. В перспективе Вооруженные Силы планируют полностью обновить арсенал ракет.-0-