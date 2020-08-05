Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

5 августа, Ивацевичский район /Корр. БЕЛТА/. Военные летчики сегодня во время оперативно-тактического учения отработали вопросы использования участков автодорог в качестве запасных аэродромов, передает корреспондент БЕЛТА.

С 4 по 7 августа проводится первый этап оперативно-тактического учения с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. Сегодня пилоты отработали посадку военных самолетов на участке трассы М1 в Ивацевичском районе. Полеты на МиГ-29, Су-25, Як-130 и Л-39 выполнили экипажи 116-й гвардейской штурмовой и 61-й истребительной авиационных баз.

Во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.

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