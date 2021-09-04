Белорусские летчики завоевали бронзу конкурса "Авиадартс" на АрМИ-2021

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 4 сентября 2021
Минск Переменная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:11 Молодежный челлендж "Рукопожатие" стартовал в Гомельской области Регионы
14:48 Площадь лесных пожаров в России составляет более 200 тыс. га В мире
14:31 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1946 пациентов с COVID-19, выписаны 1765 Общество
14:25 В Брестской области намерены выращивать больше подсолнечника Регионы
14:04 Талибам дано указание прекратить беспорядочную стрельбу В мире
14:01 Каменецкий район победил в соревнованиях по уборке зерна в Брестской области Регионы
13:48 Следователи проводят проверку по факту смерти восьмиклассника в Гомеле Происшествия
13:45 Школа в молодом микрорайоне Гомеля, ремонт дорог и домов: Соловей провел прямую линию Регионы
13:30 Аграрии Брестской области намолотили более 1,3 млн т зерна Регионы
13:17 ФОТОФАКТ: Во Дворце Независимости выставили подаренную Лукашенко картину, о которой он рассказал 1 сентября Президент
13:03 "Сельсовет" во Дворце Независимости. Жители агрогородка Тихиничи нанесли ответный визит Президенту Беларуси Общество
13:01 Белорусские летчики завоевали бронзу конкурса "Авиадартс" на АрМИ-2021 Общество
12:38 ФОТОФАКТ: Курсанты военного факультета приняли присягу на Кургане Славы Регионы
12:27 В России за сутки выявлено 18 780 случаев заражения коронавирусом В мире
12:18 База отдыха "Крупенино" в Бешенковичском районе выставлена на продажу за Br9,4 млн Регионы
12:01 Более 70 человек убиты и ранены во время стрельбы в Афганистане В мире
11:50 Тыквы с пышными формами из Гомельского района поборются за победу во всероссийском агробатле Регионы
11:32 Бокий: Паралимпиада в Токио получилась очень тяжелой из-за пандемии Спорт
11:24 РЕПОРТАЖ: Мифы с бородой развенчивают витебские барберы Регионы
10:52 Российские футболисты сыграют с киприотами в отборочном матче ЧМ Спорт
10:28 ФОТОФАКТ: Презентация команд "Цмокi-Мiнск" нового сезона Спорт
10:24 Заморозки ожидаются в Беларуси ночью 5 сентября Общество
10:17 Он взял 5 золотых медалей на Паралимпиаде! | Пловец Игорь Бокий вернулся в Беларусь! Спорт
10:01 "Мешков Брест" проиграл в полуфинале SEHA-лиги и поспорит за бронзу Спорт
09:58 Жертвами автоаварии в Китае стали 15 человек В мире
09:48 Волейболистки Италии и Сербии вышли в финал ЧЕ-2021 Спорт
09:40 Сезон охоты на рябчика и серую куропатку начался в Беларуси Общество
09:17 Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала открытого чемпионата США Спорт
09:10 ДОСЬЕ: XXVIII День белорусской письменности в Копыле Культура
09:05 Литературный батл и гастрофест белорусских блюд: в Копыле стартовал День белорусской письменности Культура
Все новости
Все новости
Общество
04 сентября 2021, 13:01

Белорусские летчики завоевали бронзу конкурса "Авиадартс" на АрМИ-2021

Фото "Ваяр"
Фото "Ваяр"

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские летчики стали бронзовыми призерами конкурса "Авиадартс" на АрМИ-2021, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

На этапе боевого применения авиации по наземным целям команда белорусских вертолетчиков на Ми-МТВ-5 установила рекорд конкурса, набрав 314 баллов. Прежний рекорд за всю историю конкурса - 184 балла. Белорусские авиаторы заняли вторые места во всех трех номинациях, в которых принимали участие. Золото завоевала команда России, серебро взяла команда Китайской Народной Республики. В конкурсе "Отличники войсковой разведки" представители Беларуси также стали бронзовыми призерами. Первое место у российских разведчиков, второе разделили команды Китая и Узбекистана.

"Армейские международные игры - 2021" проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах "АрМИ-2021" принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. Команды Вооруженных Сил Беларуси выступили в 27 конкурсах.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
конкурс Министерство обороны
Новости рубрики Общество
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1946 пациентов с COVID-19, выписаны 1765
"Сельсовет" во Дворце Независимости. Жители агрогородка Тихиничи нанесли ответный визит Президенту Беларуси
Фото из архива Заморозки ожидаются в Беларуси ночью 5 сентября
Фото из архива Сезон охоты на рябчика и серую куропатку начался в Беларуси
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Картина дня: открытие стадиона "Динамо-Юни", презентация нового букваря и вакцина "Спутник Лайт" в Беларуси
Главное
Александр Лукашенко "С мячом должны спать". Лукашенко о результатах в футболе, шальных деньгах и уроках Токио
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1946 пациентов с COVID-19, выписаны 1765
Литературный батл и гастрофест белорусских блюд: в Копыле стартовал День белорусской письменности
Бокий: Паралимпиада в Токио получилась очень тяжелой из-за пандемии
Топ-новости
Лукашенко: творчество белорусских классиков является неисчерпаемым источником национальной гордости
ФОТОФАКТ: Во Дворце Независимости выставили подаренную Лукашенко картину, о которой он рассказал 1 сентября
"Сельсовет" во Дворце Независимости. Жители агрогородка Тихиничи нанесли ответный визит Президенту Беларуси
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Белорусские летчики завоевали бронзу конкурса "Авиадартс" на АрМИ-2021
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала открытого чемпионата США
Авдонин: Союзное государство выступает эталоном для интеграции на евразийском пространстве
Аграрии Брестской области намолотили более 1,3 млн т зерна
Белорусские борцы выиграли три медали в стартовый день Игр стран СНГ в Казани
ФОТОФАКТ: Курсанты военного факультета приняли присягу на Кургане Славы
Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Беларусь
Сезон охоты на рябчика и серую куропатку начался в Беларуси
В Совете Республики прошло совещание по готовности к росту сезонных заболеваний и COVID-19
Госпогранкомитет: строительство забора и увеличение числа военных не решат проблему на границе
Детские кардиохирурги освоили новейшую технологию лечения белоктеряющей энтеропатии у детей
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.