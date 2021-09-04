Белорусские летчики завоевали бронзу конкурса "Авиадартс" на АрМИ-2021

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские летчики стали бронзовыми призерами конкурса "Авиадартс" на АрМИ-2021, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

На этапе боевого применения авиации по наземным целям команда белорусских вертолетчиков на Ми-МТВ-5 установила рекорд конкурса, набрав 314 баллов. Прежний рекорд за всю историю конкурса - 184 балла. Белорусские авиаторы заняли вторые места во всех трех номинациях, в которых принимали участие. Золото завоевала команда России, серебро взяла команда Китайской Народной Республики. В конкурсе "Отличники войсковой разведки" представители Беларуси также стали бронзовыми призерами. Первое место у российских разведчиков, второе разделили команды Китая и Узбекистана.

"Армейские международные игры - 2021" проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах "АрМИ-2021" принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. Команды Вооруженных Сил Беларуси выступили в 27 конкурсах.-0-