Белорусские лор-врачи ежегодно выполняют более 75 тыс. операций

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские оториноларингологи ежегодно выполняют более 75 тыс. операций, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на международной научно-практической конференции "Достижения и перспективы современной оториноларингологии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это 75 тыс. пациентов, которым вернули качество жизни, многим из них спасли жизнь, - сказал Владимир Караник. - Они могут быть в социуме, вести полноценную жизнь".

Объем высокотехнологичных хирургических вмешательств на лор-органах ежегодно увеличивается, за 5 лет прирост составил 40%.

Перед здравоохранением стоит очень серьезная задача, поставленная главой государства, - оснастить медиков самым современным оборудованием, создав для них достойные условия труда, напомнил министр. Вместе с этим есть и требование работать максимально интенсивно, используя новейшие методики на благо пациентов.

В оториноларингологической службе разработаны и внедрены новые прорывные технологии с высоким экспортным потенциалом. Все известные в мировой практике методики коррекции слуха освоены и применяются в профильном РНПЦ и лор-стационарах республики. В 2017 году центр получил лицензию на образовательную деятельность, что позволило наладить практико-ориентированное непрерывное обучение не только специалистов из всех регионов страны, но и тесные контакты с зарубежными коллегами.

Конференция приурочена к 10-летию образования РНПЦ оториноларингологии, она затрагивает многие аспекты высокотехнологичной помощи, позволяет обсудить актуальные проблемы развития службы и наметить пути дальнейшего движения. РНПЦ - одно из лучших, признанных и авторитетных учреждений здравоохранения Беларуси, достигших уровня современной европейской клиники. Как отметил директор центра, главный внештатный оториноларинголог Минздрава Николай Гребень, сегодня это ведущее учреждение здравоохранения в стране, которое оказывает высококвалифицированную специализированную помощь пациентам с нарушениями слуха, голоса и речи.-0-