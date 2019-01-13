Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
13 января 2019, Вс
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4778
USD 2.1503
RUB 3.2144
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", и надо быть готовыми ответить на это
Президент
Минэнерго разъяснило новшества для пользователей электроэнергии на нужды отопления и нагрева воды
Общество
Белорусские медики не фиксируют серьезных изменений в эпидемической ситуации
Общество
Доклад о проекте стратегии обращения с отработавшим топливом БелАЭС обсудят в Островце 14 января
Общество
РЕПОРТАЖ: Детский колядный обряд "Куры" провели в Кличевском районе
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе
23:05 В мире
Хоккеисты "Гомеля" заняли четвертое место в суперфинале Континентального кубка
22:37 Спорт
Три немецких лыжника погибли в Австрии в результате схода лавины
22:24 В мире
Создан рюкзак в виде шлема робота Бамблби из "Трансформеров"
21:24 Калейдоскоп
Белорусские медики не фиксируют серьезных изменений в эпидемической ситуации
20:43 Общество
Число жертв взрыва в булочной Парижа увеличилось до четырех
20:27 В мире
Авто в минском дворе сбило ребенка - девочка в больнице
19:56 Происшествия
Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли в гостях московскому ЦСКА
19:22 Спорт
Волейболистки "Минчанки" победили "Протон" в российской суперлиге
19:12 Спорт
В результате срабатывания гранаты в МИД Израиля пострадали три человека
18:59 В мире
РЕПОРТАЖ: Детский колядный обряд "Куры" провели в Кличевском районе
18:42 Регионы
Рейс "Аэрофлота" в Минск задержан на 3 часа из-за инцидента в Шереметьево
18:30 Общество
Парламент Египта одобрил продление чрезвычайного положения в стране
18:27 В мире
Российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
18:06 Спорт
Мужчина разбился на снегоходе в Бешенковичском районе
18:05 Происшествия
Гедиминас Таранда открыл в Давид-Городке балетный класс
17:57 Регионы
Машина ГАИ попала в ДТП на МКАД
17:49 Происшествия
Александр Грабовик завоевал золото чемпионата Беларуси по борьбе
17:47 Спорт
Почетной грамотой МИД Беларуси награжден посол Испании Игнасио Ибаньес
17:41 Политика
Победителем фестиваля "Нябёсы" стал московский театр "Душегреи"
17:30 Культура
Все новости
Темы
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусские медики не фиксируют серьезных изменений в эпидемической ситуации

Общество 13.01.2019 | 20:43
Фото из архива
Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не отмечается значительных изменений в развитии эпидемического процесса, сообщила в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, передает БЕЛТА.

"Оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости респираторными инфекциями проводится еженедельно в течении всего года. И с октября мы регистрируем некоторый подъем, пик которого приходится обычно на февраль. Все данные на сегодняшний день говорят о том, что значительных изменений в развитии эпидемического процесса мы пока не наблюдаем, фактически ситуация прослеживается аналогичная прошлому году. В структуре заболеваемости порядка 65% составляют дети", - рассказала Наталья Жукова.

По ее словам, вакцинация населения позволяет создать коллективный иммунитет. В этом году вакцина выбрана с учетом предполагаемой циркуляции вирусов гриппа А и В. "За эту неделю было исследовано 70 проб и мы уже выявляем вирус гриппа А. Вирус гриппа В обычно приходит в конце эпидподъема. Хотелось бы еще отметить, что такая система диагностики позволяет оценивать ситуацию в целом по стране. От этого зависит и прогноз медицинского обеспечения, то есть необходимое количество коек, резерв лекарственных препаратов, во всяком случае эти вопросы на постоянном контроле в министерстве здравоохранения", - отметила замминистра.

Наталья Жукова подчеркнула, что вакцинанция позволяет привитому человеку избежать в дальнейшем осложнений. "И даже, если мы говорим о том, что есть случаи заболевания среди привитых, во-первых, это скорее всего острые респираторные инфекции, вызванные не вирусом гриппа. Но даже, если возбудителем является вирус гриппа, мы не наблюдаем тяжелого течения болезни. Кстати, ежегодно мы обязательно оцениваем уровень вакцинации среди заболевших. И мы хотим сказать, что в основном болеют непривитые люди", - сказала она.

Что касается народных методов лечения, то их стоит использовать для профилактики, а в случае болезни обязательно необходимо обратиться к врачу. "В таком случае желательно остаться дома, для того чтобы не подвергать риску заражения окружающих и выполнять назначения врача. Бытует мнение, что респираторные вирусы передаются воздушно-капельным путем, и это верно. Но, кроме того, нельзя забывать о контактно-бытовом пути. Обязательно нужно помнить о гигиене рук, о так называемых правилах респираторного этикета: обязательно использовать специальные носовые платки, носить маску, если необходимо. Также закаливание,пребывание на свежем воздухе - все это улучшает наше здоровье", - добавила Наталья Жукова.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
здоровье, медицина, прививки
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4778 BYN 2.473 BYN 2.482 BYN
USD
2.1503 BYN 2.15 BYN 2.155 BYN
RUB
3.2144 BYN 3.196 BYN 3.217 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Цудоўная Беларусь. Зімовыя пейзажы
Все видео

Фотоновости

Один из объектов II Европейских игр - велодром
Все фото

Инфографика

Зимняя дорога Подъезжая к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта - снижайте скорость движения, чтобы вовремя среагировать на внезапно появившихся пешеходов.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко вручил орден Отечества III степени министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею Лукашенко вручил орден Макею, наградил артистов и журналистов
Лукашенко: Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", и надо быть готовыми ответить на это
В Беларуси ужесточается порядок оказания господдержки
Политика
Фото из архива МИД Беларуси прокомментировал информацию о снятии ограничений на число американских дипломатов
Почетной грамотой МИД Беларуси награжден посол Испании Игнасио Ибаньес
Евдоченко обсудил с замглавы МИД РФ выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей
Экономика
Фото из архива Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Органы юстыцыі Беларусі. 100 год"
NEFCO профинансирует закупку щепорубительной машины для Чериковского лесхоза
Организации Минлесхоза в 2018 году увеличили экспорт пиломатериалов на 22%
Происшествия
Фото из архива Мужчина разбился на снегоходе в Бешенковичском районе
Авто в минском дворе сбило ребенка - девочка в больнице
Машина ГАИ попала в ДТП на МКАД
Регионы
РЕПОРТАЖ: Зимние выходные в спорткомплексе "Раубичи"
РЕПОРТАЖ: Детский колядный обряд "Куры" провели в Кличевском районе
Гедиминас Таранда открыл в Давид-Городке балетный класс
Спорт
Ликование российских биатлонисток. Фото IBU Российские биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Оберхофе, белоруски - 9-е
Хоккеисты "Гомеля" заняли четвертое место в суперфинале Континентального кубка
Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли в гостях московскому ЦСКА
Технологии
Фото ifeng.com Китай поставил рекорд космических стартов в 2018 году
Космический радиотелескоп "Спектр-Р" перестал принимать сигналы с Земли
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками
Культура
Фото из социальной сети актрисы "ВКонтакте" Анна Ковальчук: "Актер – это загадка"
Победителем фестиваля "Нябёсы" стал московский театр "Душегреи"
ФОТОФАКТ: В дар музею Масленикова передали картину известного художника Виктора Альшевского
В мире
Фото ТАСС Комитет конгресса США проведет слушания по встречам Трампа и Путина
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе
Три немецких лыжника погибли в Австрии в результате схода лавины
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 14 по 20 января
Создан рюкзак в виде шлема робота Бамблби из "Трансформеров"
Евгения Плющенко госпитализировали
Газета 7 дней
Одинокому – по «ангелу»
Анна Ковальчук: «Актер – это загадка»
80 лет в строю искусства
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия