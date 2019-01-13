Белорусские медики не фиксируют серьезных изменений в эпидемической ситуации

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не отмечается значительных изменений в развитии эпидемического процесса, сообщила в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, передает БЕЛТА.

"Оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости респираторными инфекциями проводится еженедельно в течении всего года. И с октября мы регистрируем некоторый подъем, пик которого приходится обычно на февраль. Все данные на сегодняшний день говорят о том, что значительных изменений в развитии эпидемического процесса мы пока не наблюдаем, фактически ситуация прослеживается аналогичная прошлому году. В структуре заболеваемости порядка 65% составляют дети", - рассказала Наталья Жукова.

По ее словам, вакцинация населения позволяет создать коллективный иммунитет. В этом году вакцина выбрана с учетом предполагаемой циркуляции вирусов гриппа А и В. "За эту неделю было исследовано 70 проб и мы уже выявляем вирус гриппа А. Вирус гриппа В обычно приходит в конце эпидподъема. Хотелось бы еще отметить, что такая система диагностики позволяет оценивать ситуацию в целом по стране. От этого зависит и прогноз медицинского обеспечения, то есть необходимое количество коек, резерв лекарственных препаратов, во всяком случае эти вопросы на постоянном контроле в министерстве здравоохранения", - отметила замминистра.

Наталья Жукова подчеркнула, что вакцинанция позволяет привитому человеку избежать в дальнейшем осложнений. "И даже, если мы говорим о том, что есть случаи заболевания среди привитых, во-первых, это скорее всего острые респираторные инфекции, вызванные не вирусом гриппа. Но даже, если возбудителем является вирус гриппа, мы не наблюдаем тяжелого течения болезни. Кстати, ежегодно мы обязательно оцениваем уровень вакцинации среди заболевших. И мы хотим сказать, что в основном болеют непривитые люди", - сказала она.

Что касается народных методов лечения, то их стоит использовать для профилактики, а в случае болезни обязательно необходимо обратиться к врачу. "В таком случае желательно остаться дома, для того чтобы не подвергать риску заражения окружающих и выполнять назначения врача. Бытует мнение, что респираторные вирусы передаются воздушно-капельным путем, и это верно. Но, кроме того, нельзя забывать о контактно-бытовом пути. Обязательно нужно помнить о гигиене рук, о так называемых правилах респираторного этикета: обязательно использовать специальные носовые платки, носить маску, если необходимо. Также закаливание,пребывание на свежем воздухе - все это улучшает наше здоровье", - добавила Наталья Жукова.-0-