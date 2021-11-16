15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики оказывают помощь пострадавшим от слезоточивого газа и водометов беженцам и журналистам, сообщила начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-службы Минздрава, передает БЕЛТА.

Как отметила Людмила Кеда, помощь всем пострадавшим на месте готовы оказать специалисты учреждений здравоохранения Гродно.

"В эти минуты на помощь дежурной бригаде скорой помощи выехала еще одна машина со специалистами. Дежурная бригада оперативно оказывает медпомощь всем пострадавшим от слезоточивого газа и водометов беженцам и журналистам, однако число пострадавших растет", - отметили в пресс-службе.

Главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома разработало порядок оказания медпомощи беженцам, находящимся в приграничной зоне. На погранпереходе "Брузги" дежурит бригада скорой медицинской помощи (врач и два фельдшера). При массовых поступлениях эта бригада станет координатором по организации направления потоков пациентов в учреждения здравоохранения Гродно.

В пресс-службе отметили, что с 10 по 16 ноября врачи, дежурившие на границе, оказали медпомощь 21 гражданину из Марокко, Турции, Кубы, Ирака, Шри-Ланки, Сирии, Конго, Кот-д-Ивуара, Судана. Для стационарного лечения госпитализированы четыре пациента - один взрослый и трое детей. Основные жалобы, с которыми обращаются люди, - слабость, кашель, температура. Это связано с постоянным нахождением на улице, переохлаждением и влажной одеждой. За последние несколько часов обратились люди с жалобами на боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания.-0-