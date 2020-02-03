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03 февраля 2020, 13:50

Белорусские медики отрабатывают действия на случай выявления пациентов с подозрением на коронавирус

Фото из архива
Фото из архива
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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики отрабатывают действия на случай выявления пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Должна быть четкая логистика. Если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую и в анамнезе - посещение КНР, должен быть проведен весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериала, последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился, защитной одежды медперсонала, который проводил транспортировку, - сказал Владимир Караник. - Наша задача - защитить медперсонал и население от распространения этой инфекции. Тренировки повысят вероятность того, что в случае выявления такого пациента это не приведет к распространению инфекции". Плановые тренировки, по словам министра, позволят выявить все шероховатости и нестыковки.

В Беларуси делают все возможное, чтобы не допустить критической ситуации, работают на упреждение. Проводится профилактическая работа по предотвращению завоза в страну и распространения вируса. "Понятно, что мы живем в глобальном мире и не можем гарантировать, что вирус не попадет на нашу территорию. Но наша задача - его локализовать и не допустить распространения внутри страны", - отметил Владимир Караник.

В частности, налажен контроль на всех пунктах пропуска - это касается и авиа-, и автомобильного транспорта. У тех, кто прилетает прямым рейсом из Китая, а также при наличии опасности инкубационного периода без признаков болезни проводится углубленное исследование для определения возможного носительства вируса. Все пассажиры с признаками вирусной инфекции направляются для дообследования, установки диагноза и оказания медпомощи.-0-

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"Проводятся лабораторный контроль и обследование. По завершении карантина будет принято решение о переправке граждан на родину", - сказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

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