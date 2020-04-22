22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики при лечении пациентов с COVID-19 ориентируются на рекомендации ВОЗ, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время мы ориентируемся на рекомендации, которые дает ВОЗ. Лекарственные средства от ВИЧ, которые вначале обсуждались как лечение, в настоящее время не оправдали тех надежд, которые возлагались. Чаще пишут о хлорохине при определенных показаниях", - сказал Игорь Карпов.

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