Белорусские медики приняли роды у еще двух беженок

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще две беженки из числа проживающих в ТЛЦ "Брузги" родили детей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Вечером в пятницу в Гродненском перинатальном центре у двух мам путем кесарева сечения родились две замечательные девочки. Состояние матерей и детей удовлетворительное. Обе малышки - 8/9 по шкале Апгар", - рассказали в пресс-службе.

Всего в перинатальном центре сейчас пять беженок, в том числе две беременные на сроках 14 и 20 недель. "Все три молодые мамы (первые роды были 9 декабря), которые уже родили, находятся в палатах с детьми и чувствуют себя хорошо", - отметили в Минздраве.-0-