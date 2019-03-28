Белорусские медики провели коррекцию порока сердца у ребенка весом 1,1 кг

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики провели операцию по коррекции врожденного порока сердца - стеноза клапана легочной артерии - у ребенка весом 1 135 г, сообщил журналистам заведующий отделом анестезиологии и реанимации РНПЦ детской хирургии Дмитрий Лесковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Лесковский

Богдан Сержант

Мальчик родился раньше положенного срока. У него обнаружили врожденный порок сердца - сужение легочной артерии. На пятые сутки после стабилизации состояния малыша из РНПЦ "Мать и дитя" перевели в центр детской хирургии. Здесь сутки обследовали, после чего прооперировали эндоваскулярно.

Сейчас ребенку 8 дней. Его состояние оценивается как хорошее, скоро переведут в стационар, где продолжат выхаживать.

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Родители Богдана

Во время операции

Директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский

Фото Дениса Костюченко