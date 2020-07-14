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14 июля 2020, 09:00

Белорусские медики провели сверхсложную операцию у пациента с опухолью внутри спинного мозга

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики провели сверхсложную операцию у пациента с опухолью внутри спинного мозга, сообщил журналистам ведущий научный сотрудник нейрохирургического отдела Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук Александр Головко, передает корреспондент БЕЛТА.

"К нам обратился гражданин Украины с опухолью внутри спинного мозга. Это достаточно редкая патология, которая занимает около 5-10% от всех опухолей спинного мозга. В Беларуси в год оперируют примерно 10-15 таких пациентов. Ситуация осложнялась тем, что опухоль имела достаточно большие размеры и располагалась в шейном отделе спинного мозга на протяжении трех позвонков. Сверхсложность таких вмешательств обусловлена высоким риском развития инвалидизации в послеоперационный период. Целью хирургического лечения таких пациентов является максимально полное удаление опухолей с сохранением функционально приемлемого статуса в послеоперационный период, то есть, образно говоря, чтобы человек мог себя обслуживать", - сказал Александр Головко.

Александр Головко
Александр Головко

По его словам, это действительно очень сложная операция. "Возможность выполнения таких вмешательств мы получили только с открытием РНПЦ и его оснащением соответствующим оборудованием и микроинструментарием. Такие операции длятся от 4 до 7 часов, в зависимости от обширности поражения. Серьезность операции обусловлена ее прогнозом. Зачастую, в зависимости от гистологического строения опухоли, она может не только сдавливать спинной мозг, но и разрушать его проводящие пути. Поэтому иногда во время операции приходится решать очень непростые вопросы на предмет радикальности удаления. Именно радикальное удаление позволяет излечить пациента от заболевания и дает наибольшие шансы для его последующего функционального восстановления", - отметил ведущий научный сотрудник.

Пациент был вертикализирован и передвигался самостоятельно на следующий день после операции. "Таким пациентам мы, как правило, рекомендуем этапы ранней и поздней стационарной медицинской реабилитации, которая проводится у нас в Беларуси", - добавил Александр Головко.

Пациентом из Украины оказался 34-летний житель Кривого Рога​ Сергей Артеменко, который выбрал белорусскую клинику не случайно. На протяжении полугода он обращался в клиники Израиля и Германии, но все отмечали, что риски такого операционного вмешательства крайне высоки. "А в Беларуси нам сказали, что можно ожидать достаточно хороших результатов. Я читал очень много положительных отзывов про белорусских врачей, про этот центр. Получил компетентную консультацию нейрохирурга Антона Родича, после чего у меня не осталось никаких сомнений и вопросов по поводу того, где и кто будет проводить операцию. Поэтому, как только появилась возможность в условиях пандемии выехать из страны, мы сразу приехали в Беларусь. Операцию сделали четыре дня назад. Теперь надо восстановиться. С каждым днем мне становится все лучше. А перед операцией сильно болела рука, слабость проявлялась такая, что даже нельзя было поднять руки и самостоятельно поесть", - рассказал пациент.

Сергей Артеменко
Сергей Артеменко

Сергей - машинист тепловоза. Дома его ждет семья, а это - самый лучший стимул к быстрому восстановлению. "Здесь все очень хорошо, чисто, сервис на высоте. Буду всем знакомым советовать белорусские центры", - улыбается он.

В Беларуси его поддерживает брат Александр. "Когда мы обращались за границу, все говорили, что при удалении опухоли придется убрать два позвонка, а здесь это сделали с сохранением анатомической целостности и функциональной сохранностью шейного отдела позвоночника. В Израиле говорили про 70% успеха такой операции, в Германии -​ вообще 50%, а в Беларуси все на высоте", - отметил он.

Александр брат Сергея Артеменко
Александр брат Сергея Артеменко

В РНПЦ неврологии и нейрохирургии достаточно часто обращаются жители Украины. "К слову, этот пациент внес 15 тыс. евро предоплаты за операцию в Германии, но после консультации у нас отказался туда ехать и ждал, когда откроются границы, чтобы прооперироваться у нас, - добавляет врач-нейрохирург Антон Родич. - Нам всегда приятно, когда пациенты не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья приезжают к нам на лечение. В течение последних лет у нас были пациенты не только из Казахстана, Украины, России, но и из Индии, Северной Ирландии, Чехии".

Антон Родич
Антон Родич

Сегодня в центре будет прооперирован пациент из Англии. У него дегенеративное заболевание позвоночника -​ грыжа диска. Валдас Гимбутис родом из Литвы, но уже 18 лет живет в Англии. "Четыре года назад у меня очень сильно заболела спина, несколько месяцев не мог ходить. Врачи поставили диагноз "межпозвоночная грыжа", сказали, что нужна операция, и поставили на очередь. И уже четыре года я жду этой операции, но очередь не подходит. Пару месяцев назад возобновились сильные боли, и мы с женой начали искать нейрохирурга и клинику, в которой мне могут провести такую операцию без очереди. Нашли в Беларуси. Я приехал, обследовался. И сегодня у меня будет операция. Очень рад находиться здесь. В Беларуси рядом со мной моя жена и трое детей", - рассказал пациент.

Валдас Гимбутис
Валдас Гимбутис

"Такая операция для нейрохирурга не относится к сверхсложным. Но, врач с опытом знает, что нет в нейрохирургии простых или сложных операций. Каждая операция по-своему индивидуальна, у каждой - свои особенности. И хирург должен всегда об этом помнить", - заявил Антон Родич.

​В 2019 году в РНПЦ неврологии и нейрохирургии консультативная медицинская помощь оказана 350 пациентам из дальнего и ближнего зарубежья. Пролечено в отделениях центра без операции 138 человек, прооперировано 65 пациентов.-0-

Фото Максима Гучека

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