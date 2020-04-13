Белорусские медики рассказали, для кого опасен коронавирус и когда носить маску уместно

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда эффективно ношение маски, кому нужна самоизоляция и в каком случае опасность коронавируса повышается - свои мнения и рекомендации в эфире телеканала ОНТ озвучили медики из разных регионов страны, сообщает БЕЛТА.

Осложнениям при заражении коронавирусом нового типа больше подвержены люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, патологией. К таким случаям заведующий терапевтическим отделением Гомельской городской клинической больницы №4 Виталий Авчинников относит, например, патологии сердечно-сосудистой системы, легких, почечную недостаточность. "Наиболее тяжелое течение данного заболевания, как и любых острых респираторных инфекций, гриппа, у пациентов с имеющейся хронической патологией. Происходит прогрессирование этих заболеваний вплоть до смертельного исхода", - сказал врач.

При госпитализации, подчеркивают медики, применяется индивидуальный подход. Правильно, когда в стационаре под наблюдением находятся люди, которые имеют симптомы заболевания и нуждаются в лечении, а не просто в динамическом наблюдении.

"Самоизоляция необходима людям, которые относятся к контактам первого уровня. Учитывая, что это здоровые люди без клинических проявлений, они могут находиться дома", - сказала заместитель главврача Могилевской инфекционной больницы Ирина Бас.

Для тех, кто здоров, по-прежнему необходимо беречь себя и окружающих: соблюдать дистанцию, мыть и дезинфицировать руки, носить маску тогда, когда для этого есть основания.

"Каждый человек имеет право на факторы защиты, будь то маска, перчатки, что-то еще. Но переходить разумную грань не стоит. Если человек гуляет по территории, где больше никого нет, ношение маски будет выглядеть нелепо, - считает заведующий инфекционным отделением №2 Брестской областной клинической больницы Николай Сулевский.

Медики подчеркивают: правильная модель поведения людей - без паники обезопасить себя и окружающих, следуя рекомендациям специалистов, а не сарафанного радио.-0-