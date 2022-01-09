Белорусские медики спасли новорожденную девочку и ее мать, у которой из-за COVID-19 отказали легкие

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики спасли новорожденную девочку и ее 37-летнюю мать, у которой из-за COVID-19 отказали легкие, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОНТ.

Анастасия Копыток заразилась COVID-19 на 7-м месяце беременности. В один из дней у нее поднялась температура, дальше стало ухудшаться самочувствие. Медики доставили женщину под присмотр столичных акушеров. Она родила недоношенную девочку, которую спасли медики.

У Анастасии начались осложнения - отказали легкие. Спасать женщину взялись врачи из Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, на базе которого создано специальное отделение для экстренной помощи и реабилитации пациентов после ковидной инфекции. Более месяца она была в глубокой коме. Лечение оказалось эффективным: сейчас пациентка уже проходит реабилитацию.

По словам заведующего отделением Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Павла Бондаревича, отделение интенсивного ухода было создано год назад для оказания помощи, восстановления пациентов, которые находятся на аппарате ИВЛ и в критическом состоянии. На базе отделения имеется инструктор-методист, который занимается с пациентами, есть специально обученный младший и средний медперсонал.

Методику врачи перепрофилированного отделения совершенствуют, а результатами делятся с коллегами из других стран. В перспективе такие реанимационные и реабилитационные отделения появятся в крупных городах страны.-0-