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08 октября 2020, 14:36

Белорусские медики успешно прооперировали новорожденную с опухолью шеи

Фото из архива
Фото из архива

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики успешно прооперировали новорожденную девочку с врожденной опухолью шеи, сообщил журналистам доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии БелМАПО Дмитрий Гричанюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Эта сложнейшая операция у 6-дневного ребенка прошла всего пару дней назад. Лимфангиома, выявленная еще во время внутриутробного развития, занимала весь объем шеи.

"Наполнение этих кист вызывает сдавливание жизненно важных органов и сосудов. В данном случае - трахеи, пищевода, сосудов, питающих головной мозг. Соответственно, ребенок не может нормально ни дышать, ни питаться. Было принято решение оперировать ребенка, потому что его нужно было спасать, ликвидировав угрожающее жизни состояние", - сказал Дмитрий Гричанюк.

/Будет дополнено/.-0-

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