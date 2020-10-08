Белорусские медики успешно прооперировали новорожденную с опухолью шеи

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики успешно прооперировали новорожденную девочку с врожденной опухолью шеи, сообщил журналистам доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии БелМАПО Дмитрий Гричанюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Эта сложнейшая операция у 6-дневного ребенка прошла всего пару дней назад. Лимфангиома, выявленная еще во время внутриутробного развития, занимала весь объем шеи.

"Наполнение этих кист вызывает сдавливание жизненно важных органов и сосудов. В данном случае - трахеи, пищевода, сосудов, питающих головной мозг. Соответственно, ребенок не может нормально ни дышать, ни питаться. Было принято решение оперировать ребенка, потому что его нужно было спасать, ликвидировав угрожающее жизни состояние", - сказал Дмитрий Гричанюк.

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